Има 11 поставени грешни знака по пътя Асеновград - Смолян, най-вече в района на Чепеларе. От 1 година го повтарям. За това алармира пред пред репортер на Plovdiv24.bg бившият зам.-министър на транспорта Ангел Попов.

"Стават много сериозни ПТП-та. Знаете, че миналата седмица на Бачково пак загина моторист. В един момент имате ограничение, че нямате право да изпреварвате, после пътен знак ви показва, че имате право, но и невидим за вас десен завой и разстояние от 50 метра. С какъв автомобил вие трябва да бъдете, в рамките на тези 50 метра, за да изпреварите шофьора пред вас, който най-вероятно се движи с 40-45 км/ч и този, който не го виждате, че излиза от този завой, който за вас е десен, за него е ляв - той с каква скорост се движи?", недоумява бившият зам.-министър.

"Тези пътни знаци подвеждат самите водачи", категоричен бе той.

Plovdiv24.bg припомня, че в отсечката между Бачково и Нареченски бани, при все още неизяснени обстоятелства мотоциклет "Ямаха“ навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се е ударил в тежкотоварен камион с 52-годишен водач. Мотористът, на 32 години, е издъхнал на място.