Служители на сектор Пътна полиция - Пловдив са установили и санкционирали водача от видеоклип с дрифтиращ автомобил в пловдивското село Маноле, съобщиха от МВР за Plovdiv24.bg.

Хронология на нарушенията

При извършената проверка от пътните полицаи е изяснено, че кадрите с лекия автомобил БМВ са заснети в началото на годината. Зад волана е бил 22-годишен младеж. В хода на работата по случая е установено, че същият водач е извършил подобни рискови маневри и на 23 май, по време на абитуриентско тържество в града.

Допълнителната проверка в масивите на МВР показва, че младежът е с отнета шофьорска книжка от януари тази година. Наказанието му е било наложено заради управление на моторно превозно средство с прекратена регистрация.

След приключване на проверката спрямо 22-годишния шофьор са предприети съответните законови мерки. На шофьора са съставени са два акта по Закона за движението по пътищата, иззет е регистрационният талон на автомобила и са

свалени регистрационните табели на превозното средство.

Случаят съвпада с предприетите от МВР засилени мерки за контрол на пътното движение по време на майските празнични дни и абитуриентските дефилета.

От Пътна полиция напомнят, че проявите на агресивно шофиране и управлението на автомобили от неправоспособни водачи носят сериозен риск за безопасността на всички участници в движението и проверките по сигнали в мрежата ще продължат.