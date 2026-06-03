За сериозен инцидент с млада мотористка научи Plovdiv24.bg. Пътнотранспортното произшествие е станало в събота, 30 май. "26-годишна мотористка с "Ямаха" буквално изхвърча във въздуха след удар в "Тойота", управлявана от 61-годишен, който прави ляв завой, за да си влезе в двора. За да не правите излишни малоумни коментари - качвам и видео", съобщи в социалната мрежа Фейсбук човекът, който качи и видео от инцидента.

Какво казаха от ОД МВР Пловдив

Две произшествия с пострадали мотористи заради отнемане на предимството им са регистрирани през почивните дни в РУ-Асеновград. Първото съобщение постъпило към 19 ч. в събота – на кръстовище в село Болярци лек автомобил "Тойота“, шофиран от 61-годишен, предприел ляв завой и не пропуснал насрещно движещия се мотоциклет "Ямаха“, чиято 26-годишна водачка е настанена в болница за лечение.

При идентични обстоятелства около 21.30 ч. в неделя вечерта на кръстовище в Асеновград 27-годишен мъж, управлявал мотоциклет "БМВ“, бил блъснат от лек автомобил "Мерцедес“ 32-годишен шофьор. Пробите за алкохол на всички участници са отрицателни. По случаите са образувани досъдебни производства.