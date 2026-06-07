Инфарктна ситуация се е разиграла край Пловдив вчера, научи Plovdiv24.bg. Става дума за пътя Пловдив - Карлово, който е известен със своята натовареност и в двете посоки. Шофьор на лек автомобил е предприел маневра за изпреварване в участъка между селата Труд и Граф Игнатиево, без обаче да види, че зад него друг водач е направил същото и вече изпреварва няколко коли. Катастрофата се разминава буквално на сантиметри.

Ето какво масово е нивото на българските шофьори. Когато единият бърза, а другият не гледа, коментира участник в движението.

"Тук в тази ситуация се вижда много ясно, че автомобилите са намалили скоростта и вероятно има нещо станало, ама този с мерцедеса никакво съобразяване с обстановката, а този с бялата кола въобще не си погледна огледалото... Просто трябва да се мисли какво се прави, ама всеки вика "На мен няма да се случи" и газ и после загинали всеки ден. Хора, спрете се, ще се самозатрием от глупости", призовава друг шофьор.

"Да се беше метнал в нивата. Изпреварва по 10 коли наведнъж, при положение че има ситуация и цялата колона карат бавно и дори намаляват. А този с бялата - заспалия, въобще няма да го коментирам, той дори не разбра какво се случва", не крие раздразнението си шофьор, изгледал публикувания в социалната мрежа Фейсбук клип.