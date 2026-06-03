Стоки, имитиращи известни производствени марки, са били иззети от служителите на реда в Стамболийски. Спецакцията е проведена на първи юни в рамките на планираните мерки за пресичане на престъпления с интелектуалната собственост.

При проверка на улична сергия са били установени близо 90 спортни екипа и тениски, предлагани за продажба без необходимите разрешителни документи от правопритежателя. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172б, ал. 1 от НК, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.