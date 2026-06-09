Тежка катастрофа на входа на Нареченски бани откъм Бачково. Сигналът е получен в РУ- Асеновград около 14.40 ч. По предварителни данни лек автомобил "Рено“ навлязъл в насрещната лента и се блъснал челно в лек автомобил "Хонда“.

С помощта на специализирана техника на пожарната е бил изваден водачът на първата кола, а от лекарския екип е констатирана неговата смърт. В другия автомобил са пътували двама души, нямат сериозни наранявания, тестът с дрегер на шофьора е отрицателен.

Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители, съобщиха от ОД МВР Пловдив.