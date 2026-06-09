За тежка катастрофа между Наречен и Нареченски бани научи Plovdiv24.bg. Шофьори, които са на мястото на инцидента, съобщиха, че едната лента е затворена за движение. Има голямо задръстване.

Според първоначалната информация челно са се ударили два леки автомобила. Органите на реда тепърва ще изясняват причината, довела до пътнотранспортното произшествие. Към момента няма информация за състоянието на шофьорите.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!