19-годишен шофьор на лек автомобил "БМВ“ беше задържан за 24 часа в Асеновград, след като застраши живота на пешеходци, извършвайки опасни дрифтове на две съседни кръстовища в града. Младежът е арестуван при полицейска акция след сигнали на възмутени граждани.

В местното полицейско управление постъпили последователни оплаквания от майки с детски колички, които съобщили, че при опит да пресекат по правилата, предимството им било грубо отнето от преминаващ автомобил с форсиран двигател и въртене на гуми. За щастие, при инцидентите няма пострадали хора.

Опит за укриване и отказ от съдействие

След получаване на сигналите, служителите на реда започнали незабавна проверка по регистрационния номер на превозното средство. Автомобилът бързо бил идентифициран, като паралелно с това била установена и самоличността на неговия 19-годишен собственик.

Когато органите на реда посетили адреса на младежа, той проявил арогантно поведение, категорично отказал да съдейства на полицията и не пожелал да предостави немското возило за последващ оглед. Това наложило предприемането на допълнителни и прецизни процесуални и следствени действия от страна на униформените.

Разследване под надзора на прокуратурата

Срещу младия водач вече е образувано бързо производство за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс (хулиганство). Направените на място проби за употреба на алкохол и наркотични вещества са отчели отрицателни резултати. Цялостното документиране на случая продължава и в момента под директното наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.

Пореден случай на дрифт в региона

Това е вторият подобен инцидент в рамките на само два дни в Пловдивска област. Припомняме, че преди броени дни в полицейския арест попадна и друг 20-годишен шофьор на "БМВ“, който беше заловен от органите на реда по време на демонстративен дрифт в зоната на оживено кръстовище в централната градска част на Пловдив.