Около 90 дка сухи треви и храсти и 4 дка пшеница са изгорели вчера следобед при пожара край жп линията Пловдив – Карлово в района на Калояново.

Огънят е тръгнал от искра от влакова композиция. Фронтът на пожара е бил около 7 км, съобщиха от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“.

На място са изпратени 8 противопожарни екипа и 2 екипа доброволци. Няма пострадали.

Припомняме, че вчера следобед колелата на влак, пътуващ от Пловдив към Карлово, запалиха сухи треви край железопътната линия.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:30 часа. Огънят бързо се е разпространил по протежение на участъка от Граф Игнатиево до отбивката за Житница, успоредно на пътното платно.

Пламъците са обхванали близки оризища. Движението в засегнатия пътен участък е било регулирано от екипи на пътна полиция. Пожарът е потушен с участието на 12 противопожарни екипа.