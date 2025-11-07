ИЗПРАТИ НОВИНА
Общинските съветници от "БСП за България": Властта в Пловдив взема решения в ущърб на обществения интерес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59Коментари (0)325
©
Вчерашното заседание на Общински съвет – Пловдив премина при сериозни дебати по ключови точки, свързани с градоустройството и образователната инфраструктура.

Общинските съветници от групата на "БСП за България“ остро възразиха срещу решения, които нарушават нормативната уредба и застрашават обществения интерес.

По т.15 от дневния ред – предложението за намалени отстояния при проектирането на нова сграда за ОУ "Княз Александър I“ в двора на Хуманитарната гимназия, съветниците от левицата заявиха, че това противоречи на изискванията за изграждане на учебни заведения и на статута на сградата на гимназията като паметник на културата.

"С намалените разстояния се нарушават нормите за безопасност и функционалност, а Общинският съвет се превръща в съучастник в незаконна процедура по възлагане на обществена поръчка за инженеринг“, посочиха от групата. Те подчертаха, че се допуска претоварване на терена и смесване на ученици от две училища, което създава риск за децата и нарушава изискванията на Министерството на културата.

По т.16 – одобряването на ПУП-ПРЗ за кв. 14, кв. 15 и част от кв. 1 по плана на "Филипово“, съветниците от БСП за България посочиха, че въпреки спазените технически показатели, липсва задължително отреждане на терен за детска градина.

"Проектът предвижда над 6000 обитатели, но няма осигурена социална инфраструктура – детско заведение, което по норматив е задължително за зони с над 1000 жители“, аргументираха се съветниците.

Според тях, управляващото мнозинство отново поставя частния интерес над обществения, като приема ПУП, който не гарантира нормални условия на живот за бъдещите обитатели.

"За съжаление, решенията се вземат в полза на квадратния метър бърза печалба, а не с мисъл за хората и устойчивото развитие на Пловдив“, заявиха представителите на групата.

"БСП за България“ ще продължи да отстоява прозрачност, законност и баланс между обществения и частния интерес в управлението на града.







