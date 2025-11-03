Дебат: Трябва ли проектът за "Филипово" да се преработи?

© Детските заведения в кв. "Филипово" са в синьо Проектът за грандиозния комплекс в квартал "Филипово" трябва да се преработи отново. Това е становището на общинския съветник от "БСП за България" арх. Костадин Палазов, който е председател на постоянната комисия "Устройство на територията и жилищна политика" в Общинския съвет. Палазов е единственият архитект в състава на ОбС, предава Plovdiv24.bg.



Проектът е изготвен в нарушение на Общия устройствен план на Пловдив, приет в предходния управленски мандат, защото не предвижда терен за детска градина. В документацията е записано "изграждане на детски заведения", а Plovdiv24.bg съобщи че се предвиждат няколко зони за детски заведения. По закон обаче, в проекта трябва да се обособи отделно УПИ (парцел) за образование, за да се защити предназначението му, твърди Палазов.



"Без такъв терен планът е незаконосъобразен. По закон, в зони с над 1000 живеещи трябва да има детска градина. В бъдещия комплекс се предвижда да живеят над 6000 души, от които 1500 деца" - коментира арх. Палазов.



Обособяването на терена няма да ощети инвеститорите и те сами ще решат дали да остане частна детска градина, да го дарят или продадат. Законът е категоричен, трябва да има отделен терен за детско заведение и ако няма корекция на проекта, Палазов ще гласува против приемането на изменението на ПУП-а за кв. "Филипово".



Запознати обаче твърдят, че няма подобно изискване в действащия устройствен план.



