|Дебат: Трябва ли проектът за "Филипово" да се преработи?
Проектът е изготвен в нарушение на Общия устройствен план на Пловдив, приет в предходния управленски мандат, защото не предвижда терен за детска градина. В документацията е записано "изграждане на детски заведения", а Plovdiv24.bg съобщи че се предвиждат няколко зони за детски заведения. По закон обаче, в проекта трябва да се обособи отделно УПИ (парцел) за образование, за да се защити предназначението му, твърди Палазов.
"Без такъв терен планът е незаконосъобразен. По закон, в зони с над 1000 живеещи трябва да има детска градина. В бъдещия комплекс се предвижда да живеят над 6000 души, от които 1500 деца" - коментира арх. Палазов.
Обособяването на терена няма да ощети инвеститорите и те сами ще решат дали да остане частна детска градина, да го дарят или продадат. Законът е категоричен, трябва да има отделен терен за детско заведение и ако няма корекция на проекта, Палазов ще гласува против приемането на изменението на ПУП-а за кв. "Филипово".
Запознати обаче твърдят, че няма подобно изискване в действащия устройствен план.
Plovdiv24.bg ще се опита да се превърне в платформа, в която да се сблъскат всички мнения по темата, за да се стигне до максимално полезно в името на Пловдив и пловдивчани решение.
