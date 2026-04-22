Учениците от Хуманитарната гимназия и ОУ "Княз Александър I" ще се върнат в класните стаи на 15 септември. Тогава ще бъде официалното откриване на обновената 140-годишна сграда паметник на културата, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Шпакловките на помещенията на 3 и 4 етаж са готови и в момента майсторите работят по първите два етажа. Едновременно с това се довършват системата за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и тоалетните.

Мащабният ремонт на училището започна миналата година. По време на първия етап от изпълнението на проекта бяха обновени фасадата и покривът, а във втория се подменят всички вътрешни системи - ВиК, електроинсталация, отопление, подове. Напълно нова е цялата носеща дървена конструкция.

През лятната ваканция ще се работи по дворното пространство, където е предвидено изграждането на нов учебен корпус за основното училище.

