Поради обилния дъжд, нивото на река Росица тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица “Крайбрежна" и съседни улици в северната част на град Севлиево, съобщиха от общината.

На места водата достига 1.20 метра. Преустановено е водоподаването, както и елекрозахранването по селата. В този час Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН започват евакуация на населението. Информиран е областният управител на област Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение.

Умоляват се гражданите, които имат възможност, да напуснат незабавно жилищата си или да позвънят за помощ на телефон: 0675396112. Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито.

Пътят Габрово – Севлиево е временно затворен за движение заради сериозно наводнение в района на местността "Чакала“. Властите призовават шофьорите да използват обходните маршрути през селата Сенник и Вран до нормализиране на обстановката.

Очаква се обстановката в района на Севлиево и Габрово да остане усложнена заради продължаващите валежи и опасността от ново покачване на водните нива.