Валежите предизвикаха наводнения и в област Ловеч. Река Вит излезе от коритото си и заля мазета и дворове в квартал в Тетевен. Хората са притеснени, защото това се случва за пореден път. От 20 години те чакат подпорна стена, която да спре водата.

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри на бедстващи в реката животни:

Нямам думи, с които да опиша възмущението си от това, което се случва в момента. Коне са оставени в самото корито на придошлата река и вече са затънали до половината във водата. Ако дъждът не спре, водата ще ги отнесе. Къде са органите, които трябва да реагират веднага на такива бедствени ситуации?!, пита Михаела Цветкова, гражданка.

Ситуацията към момента

Заради проливните дъждове през нощта реки преляха, Велико Търново обяви бедствено положение, Габрово - частично бедствено положение, като и в двата града бе задействана системата BG–Alert, но в Търново - с голямо закъснение.

В Севлиево в събота сутринта се наложи евакуация на жители на северната част на града. Общината предприе извеждане на жители на улица "Крайбрежна" и съседните, където водите, след разлива на реката, на места достигат 1.20 метра. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. Поради наводнен участък временно е ограничено движението в двете посоки при километър 7 на пътя Севлиево – Габрово.

Обявяваме бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов в нощта на петък срещу събота. Той посочи, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем, отбелязва Панов и добави, че за минути е паднал дъжд, повече отколкото за цял месец. Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час, написа той.

Съобщение през BG-Alert

Със съобщение през BG-Alert и кметът на Габрово предупреди гражданите, че в района на ул. "Капитан дядо Никола" и ул. "Иван Калпазанов" нивото на река Янтра се е покачило опасно и хората се призоваха да не доближават речното корито.

Сутринта стана ясно, че има частично бедствено положение за някои територии на град Габрово и Дряново. По пътя между Царева ливада и град Трявна има активиране на свлачищни процеси, на много места асфалтът е подкопан, частично разрушен е и мостът до спортната зала на град Дряново.

Нивото на язовир "Христо Смирненски" се следи денонощно, информираха от областната администрация. По техни данни водата е на два метра под преливния ръб и ситуацията е нормална.

Екипи на пожарната съдействаха на закъсали автомобили в кв. "Радецки". Общината бе организирала техника, която да махне калната маса. Нямаше сигнали за пострадали хора.

Измереното количество валежи в Габрово на 22 май е 52 литра на кв. м, съобщиха от общинската администрация. По данни от метеорологичните наблюдения 103 литра на кв. м дъжд са паднали в района на връх Ботев на 22 май. Очаква се валежите да продължат и през следващото денонощие. Извършат се обходи на критичните дерета и дъждоприемните съоръжение. Екипи на пожарната и общината са на терен.

В Дряново цялата площ на спортен комплекс "Локомотив" е залята с вода. Достъпът до моста към стадиона е ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран, допълват от администрацията. Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие, има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места.

Отменени са всички чествания в Априлци

Отменени бяха всички чествания в Априлци, планирани за събота, по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание, съобщи кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски. Причината са локалните наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си вследствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на старопалнинския град се налага отмяна на програмата, допълни кметът. В днешните чествания трябваше да се включи и президентът Илияна Йотова.

Проблемните участъци в Априлци са няколко. Река Видима, в близост до "Черния паметник", е преляла вследствие на обилните валежи. Към момента реката вече се е върнала в коритото си и ситуацията постепенно се нормализира.