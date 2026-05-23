Обявяваме бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов. Река Янтра е навлязла в пика на нивото си - 7.24 метра. Има бедстващи хора. Залети са някои от най-ниските части - ул. "Григорий Цамблак" и улици в кв. "Асенов".

Създадена е организация за евакуация на всички нуждаещи се, осигурили сме настаняване в Кризисния център, Помагат екипите на Полицията, Пожарната, НВУ "Васил Левски". Няма пострадали хора.

Евакуирана е възрастна жена от улица "Григорий Цамблак" в кв. "Света гора". Там Янтра е излязла от коритото си и заляла част от улицата. Голямата вода във Велико Търново идва от Дряново и от Габрово! Кметът пише още, че при нужда са в готовност и за евакуация и за ниските части на квартал "Асенов" и улица "Крайбрежна". На място са и екипи на полицията и пожарната.

Той посочва, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем, отбелязва Панов и добавя, че за минути е паднал дъжд, повече отколкото за цял месец.

Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час, пише още той. Кметът информира, че продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец.

За момента Янтра е 3 метра под критичните стойности, но идва много вода от Габрово и Дряново, съобщава още Панов и допълва, че има риск от заливане на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец. Към момента няма нужда от евакуация, посочва кметът на Велико Търново.

В Габрово река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" заради проливния дъжд тази вечер.

Априлци

Река Видима, в близост до "Черния паметник“, където за днес са предвидени чествания на 150-та годишнина от Априлското въстание, е преляла, съобщи кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски. По думите му водата вече се е върнала в речното корито, така че полека-лека ситуацията се нормализира.

Една от най-критичните точки остава районът преди училището в кв. Ново село, където водата е довлякла сухи дървета и клони, запушил се е водосток и водата е преляла през пътя, като е отнесла част от пътното платно, каза още той.

Сериозна е била ситуацията и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до под мишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението. Настанена е в социално жилище.

Според кмета причината за рязкото покачване на водите е големият водосборен район в планината и интензивните валежи през последните часове.

На място продължава наблюдението на обстановката, а местните власти се надяват до вечерта ситуацията да бъде овладяна и движението в засегнатите участъци да бъде възстановено.

Дъждът от тази нощ препълни речното корито и река Черни Осъм е излязла от коритото си на отделни места в Орешак и Черни Осъм, най-вече в района на махала "Миленча“, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Техника на общинско предприятие "Комунални услуги" вече е в проблемните участъци, като общината има е готовност за включване на още техника, заяви кметът. Няма пострадали хора и животни.

Наводнени са отделни части от улици, мазета и дворове в Орешак и Черни Осъм. Залят е обходният път в Орешак, който се ползва по време на Орешашкия панаир. Има изнесена земна маса от дерета на републиканския път в района на Шипково, където вече работи техника на Агенция пътна инфраструктура и отделни проблеми в с. Терзийско и махала "Зеленика" на Бели Осъм. Останалата улична и пътна мрежа в общината е без проблеми за преминаване. В по-голямата част от общината продължава да вали.

Бедствено положение и в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи областният управител Марин Богомилов.

Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чиито имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов.

Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място във Велико Търново да види обстановката.

Най-тежко остава положението във Велико Търново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация.

Залят е целият двор на Историческата църква "Свети 40 мъченици", но водата не е влязла в храма.

В най-засегнатия квартал "Асенов", тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражения по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите.

Бедствено положение в Габрово

Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Това съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. "Черни Лом“ и кв. "Любово“, посочват от Oбщината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. "Иван Калпазанов“ и ул. "Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. От общинската администрация посочват, че се очаква допълнителна информация.

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. "Хемус“ и бул. "Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд.

В Габрово е задействана системата BG–Alert заради проливния дъжд, информираха от Общината. В съобщението от името на кмета на Габрово има предупреждение, че в района на ул. "Капитан дядо Никола" и ул. "Иван Калпазанов" нивото на река Янтра се е покачило опасно и се призовават гражданите да не доближават речното корито.