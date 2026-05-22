"Стигнахме ли?“ вероятно е въпросът, който всеки родител чува поне няколко пъти още преди началото на семейната ваканция. Между куфарите, играчките, документите и опитите всичко да бъде организирано навреме, телефонът и таблетът се превръщат в малките помощници, без които пътуването сякаш не може да започне.

Днес семейните пътувания изглеждат различно. Децата гледат любимото си филмче на таблета по време на полет, родителите проверяват маршрута до хотела, търсят интересно място за вечеря или резервират билети в движение. А възможността всичко това да се случва лесно и без притеснения прави пътуването по-спокойно още от самото начало.

Независимо дали става дума за близки или далечни дестинации, Travel Pass роуминг пакетите от Vivacom дават свободата да останеш онлайн навсякъде – без нужда от смяна на SIM карта и без притеснения. Пакетите осигуряват предвидим роуминг в над 70 дестинации по света, така че семействата да останат онлайн навсякъде по време на пътуване.

До края на месец май клиентите могат да се възползват от 50% отстъпка за 7-дневни пакети с 3 GB и 15-дневни пакети с 5 GB мобилен интернет. И двете опции осигуряват също така и преференциални цени за входящи и изходящи разговори. Travel Pass роуминг пакетите могат да бъдат активирани към планове Unlimited от Vivacom.

Vivacom даде старт на атрактивните роуминг оферти със специална кампания с участието на Националния отбор по художествена гимнастика. Тази година телекомът е основен спонсор на Българска федерация по художествена гимнастика и подкрепя златните момичета по пътя им към успеха. За тях пътуванията са част от ежедневието – състезанията и тренировките по целия свят често ги отвеждат извън България. Именно в тези моменти е важно да останат свързани, за да споделят успехите си и да бъдат близо до хората, които ги подкрепят.

Пакетите Travel Pass са валидни в едни от най-посещаваните туристически дестинации по целия свят – от съседни държави като Сърбия, Турция, Македония, презокеански държави като САЩ, Канада, Мексико, до екзотични дестинации като Австралия, Перу, Индия, Китай, Япония, Коста Рика, Мароко, Египет и много други. Така потребителите могат да планират своето пътуване с увереност, че ще разполагат с лесен и предвидим достъп до интернет, независимо колко близо или далеч се намират.

Изборът и активацията на пакет става лесно и удобно. Клиентите могат бързо да открият подходящия Travel Pass роуминг пакет, въвеждайки желаната дестинация в търсачката на сайта, избират подходящия пакет според потреблението или периода на валидност, след което го активират през мобилното приложение My Vivacom.

С Travel Pass Vivacom дава свободата да бъдеш навсякъде и силата да избереш своята посока. Разбери повече тук.