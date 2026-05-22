Напрежение във Велинград заради ремонт в зоната на карстовия извор "Клептуза". Хората се съмняват, че водата ще отива в частни ръце и са притеснени да не се увреди емблемата на града.

От общината обясниха, че изграждат нов довеждащ водопровод, за да се хване огромен дебит от вода, която иначе се разхищава. Всички дейности по проекта са съгласувани с държавните институции. Въпреки това в сряда на място експерти от различни звена направиха повторна проверка. Граждани се събраха около карстовия извор Клептуза с настояване строежът да бъде спрян, зоната възстановена, а проектът преразгледан.

Според граждани Клептуза в момента се руши. Хората поискаха спешна среща с кмета, а пристигането му допълнително вдигна градуса на напрежението. Според кмета водоизточниците в града са обследвани по предписание на регионалното министерство, за да се избегнат бъдещи водни кризи. А след съгласуване с всички институции е изготвен проект за изграждането на алтернативен водопровод.

Идеята на този проект е да хванем част от извора, не целия, защото изворът е с много голям дебит – изворът е 500 - 600 л в секунда. 80 литра да хванем в изградените тук съоръжения и да ги вкараме във водопреносната мрежа на Велинград, каза пред БНТ Костадин Коев, кмет на Велинград.

Преди месец от Басейнова дирекция са направили проверка и не са открили нарушения. От РДНСК също започнаха проверка.