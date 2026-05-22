Природната забележителност "Столо“, разположена в района на селата Брезе и Добравица в дял Понор на Западна Стара планина, представлява внушителен вертикален скален откос, изграден от карбонатни скали – триаски варовици и доломити. Геоложката му структура е формирана в зона на разхлабване на скалния натиск, което е довело до характерно вертикално напукване и развитие на срутищни процеси.

По данни от теренни наблюдения и местни жители, в края на март 2026 г. е регистрирано значително срутване на част от скалния откос. Събраните натрупвания в подножието потвърждават, че процесите на разрушаване в района са отдавна активни и продължават да се развиват.

На 17 май 2026 г. е извършен нов теренен оглед от екип специалисти от Центъра за геоложки и свлачищни процеси при УАСГ и Софийския университет "Св. Климент Охридски“, по сигнал на ТД "Понория“, с цел оценка на текущото състояние и определяне на потенциално опасни зони.

Според предварителните наблюдения на терен, са установени следните ключови рискови фактори:

Разкриване на нестабилни скални фрагменти в зоната на последното срутване, които остават структурно отслабени.

Висока вероятност за внезапни колапси на отделни участъци от откоса, както и свличане на скални и скално-почвени маси в непосредствена близост до срутената зона.

Повишен риск от вторични срутвания на отделни скални блокове около вече активния участък.

Наличие на допълнителни потенциално нестабилни зони, които могат да се разрушат без предварително видими деформационни признаци.

Определени са контролни точки за наблюдение, чрез които ще се следят евентуални нови размествания и деформации.

Експертите подчертават, че районът около скалния откос представлява реална опасност за туристи, особено в зони непосредствено под и върху отделени скални блокове. Практиката посетители да се доближават или да се изкачват върху т.нар. скални "кули“ се оценява като високорискова, предвид нестабилността на терена след последните геоложки събития.

Очаква се пълното становище на експертния екип да бъде изпратено към компетентните институции с цел предприемане на мерки за ограничаване на достъпа и повишаване на безопасността в района.