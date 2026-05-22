Костадин Йорданов Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите със заповед на служебния министър-председател Димитър Главчев. Решението за неговото влизане в управленския екип на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) бе официално оповестено от правителствената информационна служба.

Професионален профил и дългогодишен опит

Новоназначеният заместник-министър притежава богат административен и управленски опит в сектора на екологията. Костадин Гешев е заемал поста директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик от януари 2014 г. Професионалният му път е тясно свързан с община Пещера.

Основни приоритети в МОСВ

На новата си ръководна длъжност в Министерството на околната среда и водите Костадин Гешев ще координира ключови дейности, свързани с екологичен контрол, водни ресурсии управление на европейски програми.

Промяната в ръководството цели да засили експертния потенциал на ведомството чрез привличане на кадри с доказан практически опит в регионалните структури на министерството.