Табела с ценоразпис за летния сезон на Централния плаж в Созопол вече е поставена и показва сумите в евро, които ще трябва да дадем за ползването на плажни принадлежности в платената зона. Това става ясно от снимка във групата "Созопол - Град на веселието“, информира Plovdiv24.bg.

Тарифи в платената зона на плажа

Посетителите на Централния плаж в Созопол, които желаят да ползват услугите в обособената платена зона, трябва да заплатят 3.58 евро за наемането на един чадър. На същата стойност от 3.58 евро се предлага и единичен шезлонг. Допълнителното наемане на масичка към плажното място струва точно 3.00 евро. За удобство на туристите концесионерът е предвидил и общ пакетен вариант – цената за цял комплект, който включва един чадър, два шезлонга и масичка, е фиксирана на 13.00 евро.

Много жалко, как сами си гоним туристите! В Гърция за 12 евро, получавам 2 фрапета ( или 2 фреша) + 2 води, а на плажа се разполагам с чадър, 2 шезлонга, стол, пуф, масичка. Душ и тоалетна - чисти, паркинг със сянка! коментира потребител под поста

Работно време и въведени забрани

Информационната табела указва, че официалното работно време на платената зона е от 09:00 до 18:30 часа. Наред с ценоразписа, стопанисващите плажната ивица са въвели и две изрични ограничения за летуващите в тази зона. На първо място е въведена категорична забрана за поставянето на лични чадъри от страна на гражданите в рамките на платената територия. Второ - е пълната забрана за допускането и престоя на домашни любимци на територията на плажа.

Поне да бяхте сменили чадърите с по-големи за тези пари! Пък и щом мразите кучета ,ми паднахте в очите и не само на мен! Между другото,ако съм на този плаж и някой ми надува главата с блутут колонка с мазна чалга,как ще процедирате? коментира друг