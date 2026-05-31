Атмосферата над Северното полукълбо през юни ще премине към типичен летен режим поради постепенното разпадане на полярния вихър, което ще донесе преобладаващо топло и често горещо време в България. Въпреки общото усещане за ранно лято, сблъсъкът между горещ въздух от юг и по-хладни океански смущения от северозапад ще активизира периоди на нестабилност с гръмотевични бури, главно в западните и планинските райони.

Стабилно начало и първи горещини до 32 градуса

Според прогнозата на meteobalkans.com първото десетдневие на месеца ще започне с относително стабилно, слънчево и топло време, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност над планините. Живакът в термометрите постепенно ще се покачва, като минималните температури ще се задържат между 11°С и 16°С, а максималните ще достигат от 25°С до 30°С. Хората от Дунавската равнина и Горнотракийската низина трябва да се подготвят и за първите летни горещини със стойности около 31°С – 32°С. Около средата на периода се очаква преминаване на студен атмосферен фронт, който ще предизвика краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и типичните за сезона локални градушки.

Юнска динамика и затопляне на морската вода

Атмосферата ще запази своя динамичен характер и през второто десетдневие, носейки топли сутрини, горещи следобеди и локални бури в края на деня. Купесто-дъждовна облачност ще се развива често в следобедните часове, предимно над Западна и Централна България, като валежите ще бъдат локални, но на места значителни за кратко време. Минималните температури ще варират между 13°С и 18°С, а дневните ще се позиционират между 27°С и 33°С, като в Южна България при южен пренос термометрите могат да доближат 35°С. По Черноморието времето ще бъде по-стабилно с повече слънчеви часове и нисък риск от дъжд, а морската вода ще започне постепенно да се затопля.

Първата истинска гореща вълна и жега до 37 градуса

Краят на юни ще донесе значително по-устойчив летен характер на времето заради установяването на стабилен антициклонален режим над Балканите и Южна Европа. Промяната ще ограничи валежите и ще повиши температурите, като сухи и горещи дни ще преобладават в по-голямата част от страната, а следобедни бури ще се развиват основно в планините и северозападните райони. Минималните стойности ще се заковат между 15°С и 20°С, а максималните ще достигнат между 30°С и 35°С. В най-горещите точки на България термометрите ще отчетат летни рекорди от 36°С – 37°С, с което страната ще попадне под влиянието на първата по-продължителна гореща вълна за годината.