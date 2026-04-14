Днес заместник-министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев разкри пред журналисти сериозни пропуски в контрола върху разходването на публични средства за здравеопазване. Обект на одита са седем държавни болници — четири в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна. Става въпрос за скъпоструващи лекарства за редки заболявания (основно за лечение на деца), които не са включени в Позитивния лекарствен списък, информира Plovdiv24.bg. Той даде пример как лекарство, закупено за 46 424 лв. в една болница, в друга е закупено за 150 402 лв.,което е разлика от над 220%.

Тези препарати нямат регистрирана официална цена в България, болниците ги договарят и купуват директно за конкретни пациенти, а държавата възстановява сумите чрез трансфери към НЗОК. Според Министерството на здравеопазването липсата на ценова регулация и детайлна отчетност е довела до "непрозрачно разходване на средства“, което ощетява бюджета и ограничава възможностите за лечение на повече пациенти.