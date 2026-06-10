Цената от 3 евро и нагоре за една топка сладолед е прекомерна и представлява спекула. Това заяви в интервю за гръцкото обществено радио ERTnews 105.8 председателят на Асоциацията на професионалните сладкари в Гърция Янис Гликос.

Според него разумната цена за една топка сладолед, заедно с фунийката, трябва да бъде между 2 и 2,50 евро. Гликос посочи, че както в Атина, така и в повечето региони на страната, цените обикновено започват от около 2 евро.

По думите му, случаи на цени между 3 и 4 евро за топка сладолед се срещат основно в туристическите райони и на гръцките острови. Той обаче подчерта, че подобни стойности трудно могат да бъдат оправдани с производствените разходи.

Председателят на сладкарския съюз отбеляза, че през тази година не е отчетено съществено увеличение на разходите за производство на сладолед. Основните поскъпвания са настъпили още през миналата година. Той уточни, че крайната цена зависи и от използваните суровини, като някои вкусове са значително по-скъпи за производство.

Като пример Гликос посочи шамфъстъка, чиято цена варира между 40 и 80 евро за килограм. За производството на един килограм сладолед се използват около 100 грама от тази суровина, което повишава разходите за по-специалните вкусове.

За традиционните вкусове като ванилия и ягода обаче не са регистрирани значителни увеличения на разходите. Поради тази причина високите продажни цени на тези видове сладолед трудно могат да бъдат обяснени, смята той.

Гликос изрази притеснение и от поскъпването на индустриално произведените сладоледи, продавани в павилиони и магазини. По негови думи в някои случаи сладолед на клечка вече достига цена от около 4 евро.

Той допълни, че освен производствените разходи върху крайната цена на сладоледа влияние оказват и други фактори, сред които местоположението на търговския обект и размерът на наема. Въпреки това председателят на гръцките сладкари е категоричен, че в много случаи високите цени не са икономически оправдани.