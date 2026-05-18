Около 22.30 часа в събота е постъпило съобщение за възникнало запалване в жилищно помещение в село Любен, при което тежко са пострадали деца на 4 и 5 години.

Те са настанени в пловдивска болница, лекарите се борят за живота им. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед.

Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се разследват съответно от служители на полицейското управление в Труд, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.