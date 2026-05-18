Пловдивски полицаи разубедиха мъж да сложи край на живота си, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.

Около 20.30 ч. в събота на телефон 112 постъпил сигнал, че мъж се кани да скочи от перилата на надлеза на бул. "Цар Борис III Обединител“ над ул. "Гладстон“ в областния град.

Незабавно натам били насочени служители от Четвърто РУ и психолог от сектор "Психолаборатория“, а в спасителната акция се включили и екипи на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“.

С 45-годишния пловдивчанин, който бил във видимо тежко емоционално състояние, униформените служители започнали да разговарят дълго и търпеливо, проявявайки нужното разбиране.

Два часа и половина по-късно, благодарение на тяхната професионална намеса, мъжът се отказал да осъществи намерението си да извърши самоубийствения скок. Той е настанен в специализирано здравно заведение за оказване на необходимата помощ.