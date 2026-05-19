Майката на починалия Недялко Бакалски - Лиляна, бе крайно разочарована и огорчена от присъдата, която получи от Окръжен съд - Пловдив Иван Иванов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Почернената жена бе категорична, че ще обжалва и ще се бори до край, каквото и да й струва това.

Както вече информирахме читателите си, 55-годишният Иванов бе признат за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост и бе осъден на 3 години условно, с 5-годишен изпитателен срок.

За съжаление, не очаквах нещо по-различно. Със сигурност ще обжалваме. Видяхте за какво поведение става въпрос. Аз ще продължа до края, защото този човек не заслужава условна присъда. Неговото поведение е нечовешко. Няма грам съжаление, грам разкаяние, грам човещина ... Продължаваме напред в името на Неди, никога няма да го предам, всички ние никога няма да го предадем. До края, каквото и да ни коства това, заяви Лиляна Бакалска пред камерата на Plovdiv24.bg.

Вместо да отиде и да види какво се случва със сина ми, подсъдимият е снимал някаква драскотина по колата си. Казал е пред насъбралите се хора: "Сега кой ще ми плати щетите"? Една ламарина ли струва колкото един човешки живот? Едно счупено стъкло ли струва толкова? Дори не е прибрал детето си от кръстовището и се е наложило друга жена да го прави и да му дава вода, за да го успокои. Заяви под клетва, че е бил в болницата при сина ми, което е откровена лъжа, допълни още майката на починалия Недялко Бакалски.

В съдебната зала тя разказа още по-шокиращи неща за поведението на Иванов, позовавайки се на свидетелски показания.