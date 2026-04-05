Близки и приятели на Недялко Бакалски излязат на протест пред Съдебната палата в Пловдив в понеделник по обед. Майката на трагично загиналия моторист сподели информацията преди няколко часа. Гражданите търсещи справедливост ще се съберат в 12:30 часа пред сградата, а след това ще се проведе и поредното заседание.

Майката на Недялко определи многократните отлагания на делото като подигравка с болката. Тя не смее да прогнозира дали в понеделник ще е края на процеса или той отново ще бъде отложен, информира Plovdiv24.bg.

"Съсипана съм от начина, по който работи правосъдието в България!Това не е просто дело – това е живот, който беше отнет! 3 години и 11 месеца гавра с паметта на Неди и всички нас!", допълва още тя.

Приятелите и близките на Недялко излизат на протест преди всяко заседание.

Почернената му майка Лиляна Бакалска вече трета година настоява виновният водач да понесе ефективна присъда.

Припомняме, че през пролетта на 2025 година Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки.

Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.

Според обвинителния акт на 05.05.2022 г. при управление на лекия си автомобил на кръстовището при бул."Шести септември" и ул."Копривщица", той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски, която е настъпила няколко дни по-късно - на 12.05.2022 година.

По време на целия процес Иван Иванов не призна вината си.