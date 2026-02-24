Мъката за близките на Недялко Бакалски продължава

© Facebook Три години и 9 месеца близките и приятелите на моториста Недялко Бакалски не могат да чуят окончателна присъда на подсъдимия по случая Иван Иванов.



Вчера трябваше да се проведе поредно заседание по случая, на което да бъде изслушана последната експертизата по делото, но това не се случи.



Причината бе неполучен отговор от официалното представителство на марката "Сузуки", която е производител на мотора на Недялко. Без този детайл вещото лице Мутафчиев не може да завърши комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.



Процесът бе отложен за 06.04.2026 г. от 13:30 ч.



Преди заседанието пред сградата на съда се проведе и поредният протест на близки и приятели на Недялко Бакалски. Майката разказа, че всяко заседание удължава болката на близките.



Припомняме, че през пролетта на 2025 Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки.



Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.



Според обвинителния акт на 05.05.2022 г. при управление на лекия си автомобил на кръстовището при бул."Шести септември" и ул."Копривщица", той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски, която е настъпила няколко дни по-късно - на 12.05.2022 година.



По време на целия процес Иван Иванов не призна вината си.