Близки на Недялко Бакалски отново се събраха пред съда

© Plovdiv24.bg Близки и приятели на Недялко Бакалски излязоха на протест пред Съдебната палата в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Почернената му майка Лиляна Бакалска вече трета година настоява виновният водач да понесе ефективна присъда, след като делото се точи без резултат. Днешният протест се провежда преди поредното заседание по делото на което трябва да бъдат изслушани вещите лица.



Тя бе категорична, че за тях няма съпричиняване и според експертиза единственият, който е можел да предотврати инцидента, е шофьорът на колата Иван Иванов. За нея справедливата присъда не трябва да е условна.



Припомняме, че през пролетта Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки.



Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.



Според обвинителния акт на 05.05.2022 г. при управление на лекия си автомобил на кръстовището при бул."Шести септември" и ул."Копривщица", той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски, която е настъпила няколко дни по-късно - на 12.05.2022 година.



По време на целия процес Иван Иванов не призна вината си.



"Радвайте се, че не сте на мое място", каза подсъдимият за смъртта на моториста Недялко Бакалски Иван Иванов след края на едно от заседанията.