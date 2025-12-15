ИЗПРАТИ НОВИНА
Тестват колко мощен е бил моторът на Недялко Бакалски
Автор: Ивет Калчишкова 14:45
©
Процесът срещу Иван Иванов, ударил фатално моториста Недялко Бакалски, ще приключи през 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Делото днес бе отложено заради неизготвената комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.

Вещото лице Стефан Мутафчиев уточни, че заключението не е готово, защото трябва моторът на Недялко да бъде изпратен в лицензиран сервиз на "Сузуки", където да преценят каква е мощността му.

Той пожела от съда разрешение да се използва колата на Иван за нужните експерименти, за да се разбере какво е ускорението на автомобила. Съдът даде позволение и делото бе отложено за 23 февруари 2026 година.

Припомняме, че през пролетта Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки.

Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.

Според обвинителния акт на 05.05.2022 г. при управление на лекия си автомобил на кръстовището при бул."Шести септември" и ул."Копривщица", той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски, която е настъпила няколко дни по-късно - на 12.05.2022 година.

По време на целия процес Иван Иванов не призна вината си.


Още по темата: общо новини по темата: 32
15.12.2025 Близки на Недялко Бакалски отново се събраха пред съда
14.12.2025 Ще има ли справедливост за Недялко?
03.11.2025 Свидетели с ключови показания по делото за смъртта на моториста Недялко
03.11.2025 В Пловдив протестираха, искат справедливост след смъртта на моторист
18.09.2025 Моторист се гърчи в конвулсии, а шофьорът на колата пита кой ще му оправи щетите
15.09.2025 Почернена майка: В каква държава живеем, питам аз?
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






