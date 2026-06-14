По повод Световния ден на кръводарителя д-р Светла Колдамова от Първо отделение по медицинска онкология и целият лекарски екип на Комплексния онкологичен център- Пловдив отправят апел за кръводаряване към всички хора в добро здраве.

"В хода на противотуморното лечение при някои от пациентите се налага преливане на кръв и кръвни съставки. Те са жизненоважен елемент от поддържащата терапия и позволяват лечението да се провежда без прекъсване и съобразно медицинските стандарти“, посочва д-р Колдамова.

При много онкологични заболявания химио- и лъчетерапията засягат костния мозък и водят до анемия или дефицит на тромбоцити. В тези случаи преливането на червени кръвни клетки или тромбоцитен концентрат е един от начините да се да се възстановят жизнените показатели и лечението да продължи по план.

Д-р Колдамова е специалист по медицинска онкология и клинична хематология с дългогодишен опит. Нуждата от кръвни продукти е ежедневна реалност в лечебните заведения - и доброволното донорство остава единственият начин за осигуряването им, тъй като кръвта няма изкуствен заместител.

За своите пациенти КОЦ-Пловдив поддържа тясно сътрудничество с Районния център по трансфузионна хематология, което гарантира навременното осигуряване на необходимите количества.

"Призовавам близките на пациентите, техните приятели, колеги и всеки, който се чувства здрав, да дари кръв. Това е акт на съпричастност, който може да се окаже решаващ за успеха на лечението."

Ръководството и екипът на КОЦ-Пловдив изразяват дълбока благодарност към всички доброволни кръводарители, чието безвъзмездно дело всеки ден допринася за спасяването на човешки животи.