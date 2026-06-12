Пловдивчанката Соня Йончева ще бъде отличена с Европейската културна награда в кралската зала "Концертгебау" в Амстердам на 4 септември 2026 г. Европейският културен форум обяви, че именно тя е големият носител на Европейската културна награда за 2026 г.
Оперната прима е един от най-великите гласове на съвремието. Тя е вдъхновител за много творци,а публиката в най-значимите оперни театри по света е обожава. Соня оформя международния културен пейзаж далеч отвъд границите на класическата музика.
Пътят на родената в Пловдив оперна певица е сред най-впечатляващите истории на успеха на международната класическа сцена. Йончева достига до световен пробив след победата в престижния конкурс "Опералия" на Пласидо Доминго. Тя е един от най-търсените сопрани на своето поколение.
Родената в Пловдив прима не забравя родния дом. С учредяването на международните "Тракийски награди за класическа музика“ тя цели да издигне Тракия на международната карта за класическа музика.
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