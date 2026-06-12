Ръководството на известното пловдивско заведение "Южен полъх“ в "Тракия" с призив за съдействие в социалните мрежи.

Причината за това е повтарящ се вандализъм от страна на група непълнолетни клиенти, които системно рушат интериора в санитарните помещения на обекта.

От ресторанта споделиха кадри на извършителите и призоваха гражданите, които разпознават децата или техните родители, да подадат информация.

Хронология на наглостта

Според информацията от заведението, това не е първата подобна проява на въпросната компания. Само в рамките на няколко дни тийнейджърите са успели да сътворят сериозни поразии, които надхвърлят границите на нормалното поведение.

За втори път в рамките на няколко дни сътворяват безумни поразии, които едва ли правят вкъщи. Снимката с разхвърляната тоалетна хартия и разпилените предпазни ръкавици е от първото им посещение. Снимка от изненадата, която ни оставиха тази вечер, няма да качим поради чувствителността на материала, но сме убедени, че тоалетната чиния се използва винаги с отворен капак, разказват от "Южен полъх“.

От заведението се надяват публичността да стресне извършителите и техните настойници, за да се поеме отговорност за непристойното поведение на обществено място.

Пловдивчани в социалните мрежи вече реагираха остро, като масово осъдиха липсата на възпитание и уважение към чуждия труд.