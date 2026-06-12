Ръководството на известното пловдивско заведение "Южен полъх“ в "Тракия" с призив за съдействие в социалните мрежи.
Причината за това е повтарящ се вандализъм от страна на група непълнолетни клиенти, които системно рушат интериора в санитарните помещения на обекта.
От ресторанта споделиха кадри на извършителите и призоваха гражданите, които разпознават децата или техните родители, да подадат информация.
Хронология на наглостта
Според информацията от заведението, това не е първата подобна проява на въпросната компания. Само в рамките на няколко дни тийнейджърите са успели да сътворят сериозни поразии, които надхвърлят границите на нормалното поведение.
От заведението се надяват публичността да стресне извършителите и техните настойници, за да се поеме отговорност за непристойното поведение на обществено място.
Пловдивчани в социалните мрежи вече реагираха остро, като масово осъдиха липсата на възпитание и уважение към чуждия труд.
градски
преди 21 мин.
Само бой!Тия келеши от друго не разбират
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