За осма поредна година Пловдив се превърнa в тридневна арена на живата история, оживяваща пред очите на жителите и гостите на града. Утвърденият фестивал "Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ разгърна своите мащаби и доказа за пореден път своята основна мисия – да съхрани традициите и да представи по увлекателен начин богатото минало на България и региона.

Превърнал се в емблема на града, форумът не само възкресява духа на отминалите епохи, но служи и като своеобразен "трамплин“ за насърчаване и изява на млади български таланти.

Тазгодишното осмо издание градът под тепетата посрещна близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия.

Фестивалът се организира от Сдружение за исторически възстановки "Филипопол“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2026 година.

Основно средище на интерактивния фестивал бе парк "Лаута", където бяха организирани три лагера:

ГАЛЕРИЯ: Осмото издание на „Пловдив – древен и вечен“ ‹ ›

ЛАГЕР "АНТИЧНОСТ“: Демонстрации на антични занаяти, бит и култура, стрелба с античен лък, боравене с оръжия, битки и автентичен робски пазар.

ЛАГЕР "РАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на ранносредновековни занаяти, характерна храна, бит и култура, конна езда и стрелба с лък. Специално за децата работеше Средновековна школа за млади воини – обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с копие, щит и сабя.

ЛАГЕР "КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на занаяти, бит и култура на българи, ромеи, латини и рицари. Изложба на късносредновековни облекла и въоръжение, представяне на воински умения и строй, средновековна кухня и медицина. Програмата включваше и интригуваща презентация на тема "Цар Калоян и рицарите от Филипополското херцогство".

Със своята мащабност, международен характер и богата програма, осмото издание на "Пловдив – древен и вечен“ доказа, че историята не е просто суха материя от учебниците, а жив организъм. Фестивалът за пореден път затвърди мястото на Пловдив като водещо културно средище, което успешно преплита минало и настояще, възпитавайки младото поколение в уважение към традициите и историческото ни наследство.