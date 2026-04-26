"Това не е тротоар. Това е тренировъчна писта за оцеляване в градски условия." На пръв поглед това е най-обикновена публикация в социалната мрежа, но ако се замислим, тя отразява ежедневието в много квартали, където придвижването пеша е истинско предизвикателство. Докато големите булеварди се обновяват, състоянието на тротоарите по малките улички остава на заден план, принуждавайки гражданите сами да се справят с разбитите настилки. Ето и цялата публикация, която с леко ироничен, но доста интелигентен стил показва ясно наболял проблем в града под тепетата. Plovdiv24.bg я публикува без редакторска намеса:

"Улица "Сатурн“ в Пловдив явно е кръстена не заради планетата, а заради орбитите, по които ще се движиш, за да не си изкълчиш глезена. Плочките са в творчески диалог с гравитацията-едни потънали, други надигнати, трети са избрали свободата и са напуснали редиците. Геометрията тук не е Евклидова, а "както падне“.

Дърветата гледат философски-те знаят, че корените им печелят битката с инфраструктурата. Асфалтът и плочките са в постоянен компромис с природата, като природата води с убедителна преднина.

Разходката е динамична: скачаш, заобикаляш, балансираш. Кардио, координация и малко адреналин-всичко в едно, без абонамент за фитнес. Ако стигнеш края на улицата, крачейки по тротоара, без да се спънеш, получаваш невидим медал и право да разказваш историята като ветеран."