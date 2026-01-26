© Google Кметът на район "Западен" Тони Стойчева сподели добра новина за всички, живеещи на ул. "Пепелаша".



Скоро предстои комплексно облагородяване на междублоково пространство, като ще бъдат подменени тротоарите, ще бъдат обособени паркоместа и ще се облагородят зелените площи.



Стойчева допълни, че изграждането на тротоари и обновяването им е един от основните приоритети по време на мандата й.



Тротоарите са предизвикателство, когато са разбити или изобщо липсват. През 2025 г. в рамките на ограничения бюджет от 500 000 лв. изградихме 840 кв. м нови тротоари, ремонтирахме 560 кв.м.



Тя сподели, че администрацията е успяла да изгради нови тротоари на ул."Белмекен", "Иван Гешев", "Ранни лист", "Просвета", "Хвойна", "Вечерница" и "Рая".



Кметът допълни, че през 2025 година са асфалтирани 1800 кв. метра, обособени за паркоместа.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.