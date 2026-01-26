ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на район "Западен" сподели добра новина
Скоро предстои комплексно облагородяване на междублоково пространство, като ще бъдат подменени тротоарите, ще бъдат обособени паркоместа и ще се облагородят зелените площи.
Стойчева допълни, че изграждането на тротоари и обновяването им е един от основните приоритети по време на мандата й.
Тротоарите са предизвикателство, когато са разбити или изобщо липсват. През 2025 г. в рамките на ограничения бюджет от 500 000 лв. изградихме 840 кв. м нови тротоари, ремонтирахме 560 кв.м.
Тя сподели, че администрацията е успяла да изгради нови тротоари на ул."Белмекен", "Иван Гешев", "Ранни лист", "Просвета", "Хвойна", "Вечерница" и "Рая".
Кметът допълни, че през 2025 година са асфалтирани 1800 кв. метра, обособени за паркоместа.
