Кметът на район "Западен" сподели добра новина
Автор: Ивет Калчишкова 11:17
© Google
Кметът на район "Западен" Тони Стойчева сподели добра новина за всички, живеещи на ул. "Пепелаша".

Скоро предстои комплексно облагородяване на междублоково пространство, като ще бъдат подменени тротоарите, ще бъдат обособени паркоместа и ще се облагородят зелените площи. 

Стойчева допълни, че изграждането на тротоари и обновяването им е един от основните приоритети по време на мандата й. 

Тротоарите са предизвикателство, когато са разбити или изобщо липсват. През 2025 г. в рамките на ограничения бюджет от 500 000 лв. изградихме 840 кв. м нови тротоари, ремонтирахме 560 кв.м.

Тя сподели, че администрацията е успяла да изгради нови тротоари на ул."Белмекен", "Иван Гешев", "Ранни лист", "Просвета", "Хвойна", "Вечерница" и "Рая".

Кметът допълни, че през 2025 година са асфалтирани 1800 кв. метра, обособени за паркоместа.



Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Голям пожар обхвана 5 постройки в Пловдив, пострада мъж
09:47 / 26.01.2026
Обичан "татко" стана пловдивчанин
10:05 / 26.01.2026
В Пловдив решават за грипна епидемия
08:50 / 26.01.2026
Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
08:43 / 26.01.2026
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026

