Заради ремонтни дейности се въвежда временна организация на движението по пътя между Михилци и Хисаря, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

В периода от днес до 31 юли се ограничава движението по републикански път III-642 /Mихилци-Хисаря/, като за времето от 09.00 до 17.00 ч. напълно се спира преминаването на МПС в двете посоки.

Обходните маршрути са следните: В посока Хисаря - по път II-64 (Пловдив-Карлово)- кръстовище (път III-642 посока с. Калояново)- с. Дуванлий - с. Черничево- гр. Хисаря В посока Карлово - през гр. Хисаря- с. Черничево- с. Дуванлий - с. Калояново- кръстовище (път II-64 посока за град Карлово).

40 години без основен ремонт

Републиканският път осъществява ключовата връзка между с. Михилци, град Хисаря и главния път II-64 Карлово - Пловдив. Трасето не е ремонтирано основно от над 40 години, като през 2008 г. по него са правени единствено частични кръпки.

В следствие на интензивния трафик, в момента пътят е в критично състояние - носимостта на конструкцията е напълно изчерпана. Асфалтовата настилка е осеяна с пукнатини, дупки и слягания. Налице са множество сигнали от граждани и "Пътна полиция“ за опасни предпоставки за ПТП.

Ремонтните работи се извършват от "Европейски пътища“. Официалният срок за завършване на обекта е 31 август тази година.

АПИ се извинява за причиненото неудобство, но дейностите са наложителни за сигурността на пътуващите. Призовава се водачите да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.“