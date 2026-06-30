Районната администрация на "Тракия“ реализира цялостно обновяване на пространството около блок 157, за да подобри достъпността, безопасността и градската среда след постъпили сигнали от граждани и проведени срещи с живущите. Изпълнените дейности осигуряват по-лесен достъп до жилищната сграда и околната инфраструктура, съобщиха от районната администрация, информира Plovdiv24.bg. На място бяха приложени съвременни стандарти за градско планиране.

Нови пешеходни връзки и подобрени паркоместа

В рамките на проекта е изградена изцяло нова пешеходна връзка, която свързва блока с ул. "Цар Симеон“ и улеснява достъпа до една от основните пътни артерии. Ремонтираните пешеходни алеи и подходи към входовете на сградата са съобразени с изискванията за безпрепятствено придвижване на хора с увреждания, възрастни хора и родители с детски колички. Успоредно с това паркоместата пред блока са обновени и подравнени, което подобрява организацията на паркирането и достъпа до входовете. За съдовете за битови отпадъци е обособен специализиран джоб, отговарящ на стандартите за новите контейнери, като до него е изграден и нов тротоар за удобен и безопасен достъп.

Преди и след пред входа на блока

Озеленяване и зони за отдих

Благоустрояването на пространството включва още извършване на ново озеленяване с иглолистна растителност, което допринася за по-естетичния облик на района. Около жилищната сграда са монтирани и нови пейки, с което се създава по-комфортна среда за отдих на пребиваващите граждани.

Обновеното пространство

Контейнерите за смет

Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев заяви, че администрацията продължава последователно да изпълнява ангажиментите, поети към жителите.