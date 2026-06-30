Районната администрация на "Тракия“ реализира цялостно обновяване на пространството около блок 157, за да подобри достъпността, безопасността и градската среда след постъпили сигнали от граждани и проведени срещи с живущите. Изпълнените дейности осигуряват по-лесен достъп до жилищната сграда и околната инфраструктура, съобщиха от районната администрация, информира Plovdiv24.bg. На място бяха приложени съвременни стандарти за градско планиране.

Нови пешеходни връзки и подобрени паркоместа

В рамките на проекта е изградена изцяло нова пешеходна връзка, която свързва блока с ул. "Цар Симеон“ и улеснява достъпа до една от основните пътни артерии. Ремонтираните пешеходни алеи и подходи към входовете на сградата са съобразени с изискванията за безпрепятствено придвижване на хора с увреждания, възрастни хора и родители с детски колички. Успоредно с това паркоместата пред блока са обновени и подравнени, което подобрява организацията на паркирането и достъпа до входовете. За съдовете за битови отпадъци е обособен специализиран джоб, отговарящ на стандартите за новите контейнери, като до него е изграден и нов тротоар за удобен и безопасен достъп.

Преди и след пред входа на блока
Преди и след пред входа на блока

Озеленяване и зони за отдих

Благоустрояването на пространството включва още извършване на ново озеленяване с иглолистна растителност, което допринася за по-естетичния облик на района. Около жилищната сграда са монтирани и нови пейки, с което се създава по-комфортна среда за отдих на пребиваващите граждани.

Обновеното пространство
Обновеното пространство
Контейнерите за смет
Контейнерите за смет

Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев заяви, че администрацията продължава последователно да изпълнява ангажиментите, поети към жителите. 

Продължаваме последователно да изпълняваме ангажиментите, поети към жителите на района. Срещите с гражданите и обратната връзка от тях са основен ориентир при определянето на приоритетите ни. С всяка реализирана инициатива правим още една крачка към по-достъпна и подредена градска среда,
заяви кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.