В Медицинския университет в Пловдив днес се провежда изпитът по биология. На него се явяват кандидатите за специалностите "Медицина“, "Дентална медицина“ и "Фармация“. Утре те ще положат изпит по химия.

Най-предпочитаната магистърска специалност продължава да бъде "Медицина“. Тази година за едно място в специалността се борят по осем жени, докато при мъжете съотношението се очертава 4:1. Кандидатите са 755 – 520 жени и 235 мъже. Заявеният държавен прием за специалността е 127, като университетът приема равен брой момичета и момчета.

"Дентална медицина“ са посочили като първо желание 425 кандидати – 303 жени и 122 мъже. Заявеният държавен прием е 97.

Желаещите за "Фармация“ са 148 – 118 жени и 30 мъже. При тази специалност държавният прием е 85.

Очаква се да бъде обявен прием под условие, когато излезе министерското постановление за списъка с работодателите, имащи право да сключват договори със студенти, на които държавата ще поеме напълно или частично разходите за образование, а те ще останат на работа пет години в съответното здравно заведение, след като завършат.