Най-големият магазин на Teodor в България ще бъде открит в Plovdiv Plaza на 11 юли, съобщават от търговския център на официалната си фейсбук страница.

“С огромно вълнение Ви каним да станете част от едно специално събитие – откриването на най-големия магазин на Теодор в България! Очакваме Ви в Plovdiv Plaza, където ще Ви посрещнем с още по-богат избор от елегантни мъжки костюми, ризи, обувки и аксесоари", пише в публикацията на Plovdiv Plaza.

Марката и досега беше представена със свой магазин в мола, но обектът вероятно ще бъде разширен и обновен.