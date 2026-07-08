На 7 юли 2026 г., за единадесети път се чества Професионалният празник на митническия служител в България. Датата е определена с Решение №685/10.09.2015 г. на Министерския съвет. Избрана е тъй като на този ден се счита, че преди 147 години са създадени първите митници на следосвобожденска България. По традиция по повод празника в сградата на Централно митническо управление бяха наградени 15 митнически служители от цялата страна, които са проявили професионализъм и са реализирали значими резултати в работата си, информира Plovdiv24.bg.

Със "сребърен почетен знак" на Агенция "Митници" са наградени двамата служители на ТД Митница Пловдив- Йордан Николов и Красимир Криворов, участвали в разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4 000 кг хладилен агент в района на граничен преход "Капитан Петко войвода". Освен двамата служители, разкрили контрабандата в района на "Капитан Петко войвода", e награден и служител на отдел "Борба с наркотрафика", участвал в операция "Хидра", при която са установени над 1000 пратки с канабис продукти, предназначени за физически лица.

Със значка "златен почетен знак" на Агенция "Митници" бяха наградени шестима митнически служители, участвали в разкриването на 4 000 000 къса нелегални цигари в района на граничен преход Кулата, както и на редица случаи на задържане на пратки с марихуана от началото на годината: 61 кг. на ГКПП Гюешево, близо 700 кг на ГКПП Лесово, 400 кг в района на Дунав мост – Русе и над 250 кг при съвместна операция в района на с. Зимница, Ямболско.

С грамота на Агенция "Митници" са наградени и двама служители от митниците Варна и Русе, както и служител на Централно митническо управление, чиято работа е ключова в подпомагането на оперативните звена.