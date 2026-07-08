Светофарната уредба на ул. "Брезовско шосе" в района на базар "Илиянци" и търговски център "Тракия" ще бъде изключена от 06:30 часа днес, 8 юли (сряда) до 17:00 часа на 10 юли 2026 г. поради извършването на неотложни ремонтни дейности, информираха за Plovdiv24.bg от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

През периода на ремонта преминаването на превозни средства и пешеходци през натоварения участък няма да бъде преустановено. Движението ще се регулира изцяло чрез временна организация, включваща поставянето на съответните пътни знаци и полагането на временна пътна маркировка.

От общинското предприятие отправят призив към всички участници в движението за максимална бдителност на пътя. Шофьорите и пешеходците трябва стриктно да се съобразяват с нововъведената временна организация в района на базар "Илиянци" и да преминават през кръстовището с повишено внимание, за да се избегнат инциденти.