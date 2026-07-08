Започва поетапното възстановяване на водоподаването в засегнатите части на Пловдив, които прекараха часове на сухо след голямата авария на магистрален водопровод. Аварийните екипи на местното водно дружество успяха да локализират и отстранят сложния пробив. Системата вече се запълва, което ще донесе облекчение за хиляди домакинства в града под тепетата.

Успешен ремонт на огромна дълбочина

Ремонтните дейности се превърнаха в истинско изпитание за водопроводчиците. Техническите екипи работиха при изключително тежки условия на терена на бившия Домостроителен комбинат в града:

Основен проблем: Течът е възникнал на изключително голяма дълбочина, което забави разкопаването и достъпа до тръбата.

Решението: На мястото на пробива на главния магистрален водопровод бяха поставени специални укрепващи скоби.

Засегнати райони: Водата започва да потича първо по чешмите на жителите в квартал "Източен" и район "Тракия".

Защо текат пожарните хидранти в града?

Много пловдивчани сигнализираха в социалните мрежи за масирано изтичане на вода от пожарните хидранти по улиците, опасявайки се от нови аварии. От ВиК – Пловдив обаче направиха важно уточнение пред БНТ Пловдив. Отворените хидранти в момента се използват контролирано за задължително обезвъздушаване на водопроводната система. Те не представляват нов пробив и ще бъдат затворени веднага след като налягането в мрежата се нормализира и въздухът бъде изведен от тръбите.