Ремонтните дейности на улица "Пепелаша" в район "Западен" продължават с пълна сила. В момента се подменят тротоарните настилки пред детска градина "Дружба". Пространството около входа ще бъде напълно обновено.

Кметът на района Тони Стойчева сподели, че голяма част от тротоарите са били непроходими, но благодарение на облагородяването това ще се промени и хората ще преминават спокойно без да се притесняват за здравето си.

Тя допълни, че цялото каре от улица "Пепелаша" до ул."Генерал Колев" ще бъде с подменени тротоари. На есен се очаква да бъдат засъдени дървета в обособените пространства.

Удоволствие е да се върви по тези тротоари. Удоволствие е и да се паркира на обособените паркоместа. допълни още тя.

Мащабният проект, който е част от инвестиционната програма на района за тази година, изцяло променя облика на междублоковите пространства. Жители споделят, че инфраструктурата тук не е пипана от момента на изграждането ѝ през 1962–1964 г., а изключително лошото ѝ състояние отдавна налагаше спешни мерки. Очаква се ремонтните дейности да приключат окончателно до края на лятото.

Какво включва цялостната реконструкция?

Обновяването обхваща както подземната, така и надземната инфраструктура, за да се осигури дългосрочно решение на проблемите в квартала:

Нова ВиК мрежа: Извършва се подмяна на стария водопровод. Това ще подобри съществено качеството на водата и ще елиминира честите аварии. За по-голяма сигурност на жителите се монтира и нов надземен пожарен хидрант.

Повече места за паркиране: Обособяват се общо 129 нови паркоместа с асфалтова настилка, разположени на площ от 1650 кв. м.

Нови пътища и тротоари: Ще се положи нов асфалт на 2200 кв. м пътни артерии. За да се осигури достъпна и безопасна среда за пешеходците, 960 кв.м тротоарна настилка ще бъде напълно подменена.

Проектът обръща специално внимание и на екологията в района. На местата на премахнатата стара и болна дървесна растителност ще бъдат засадени 40 броя нови дървета, като ще се извърши и цялостно затревяване.

Подборът на дървесните видове е изцяло съобразен със специфичните условия на градската среда, като се залага на изключително устойчиви видове.