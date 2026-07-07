Пловдив има всички дадености да бъде един много добър домакин на третата най-скъпа продукция в света след Олимпийските игри и Супербол, а именно песения конкурс за "Евровизия". Това каза за Plovdiv24.bg зам.-кметът по "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов.

Това, което широката общественост трябва да знае, е, че в момента тече процедура по избор на града домакин на база на официалните критерии, които са дадени от Европейския съюз European Broadcasting Union, посочи Панов.

Община Пловдив подаде в петък апликационната форма. По думите на зам.- кмета Пловдив отговаря на всички официални критерии да бъде домакин на "Евровизия".

Ние имаме необходимата леглова база, знаете, в Пловдив има вече малко над 10 000 легла..А за "Евровизия" трябват 5 000. Никой не трябва да се съмнява, че зала Колодрума може да бъде домакин на двата полуфинала и финала на "Евровизия". Също така е много важно да се знае, че ние не кандидатстваме просто за три телевизионни продукции, каза още Панов и добави, че до провеждането на мероприятието залата ще бъде надградена така, че да отговаря на техническите изисквания за конкурса.

Пловдив кандидатства с обща концепция за един голям фестивал, където градовете кандидати могат да се покажат с всичките си исторически, културни, археологически дадености. Градът ще започне да посреща в рамките на тези 8 седмици делегациите, представители на самите служби, които ще изграждат самата телевизионна продукция.

В нашата апликация сме демонстрирали всички възможни натрупвания и капацитет, който градът има на база на това, че беше домакин на един не по-малко значим формат, като Европейска столица на културата, която се случи не отдавна и която демонстрира силата на град Пловдив в това да бъде домакин на големи международни формати и събития, посочи още Пламен Панов.

По думите му апликационната форма е добре балансирана и се очаква тя да бъде оценена по достойнство от страна на журито.

По отношение на изискването за летища, които да са на 90 минути от самия град, домакин на "Евровизия", Панов обясни, че Пловдив има две такива летища - летище "Пловдив" и летище "Васил Левски" в София.

В момента вече има създадена работна група, която да проведе оценката на домакинство на "Евровизия", след което ще имаме посещение на място, за да се види и оцени сали това, което е отразено в апликационната форма, отговаря на истината.

В края на месец юли, или най-късно в началото на август, вече ще има избран град домакин за "Евровизия" 2027.