Административният съд в Пловдив обяви за нищожно решението на Общински съвет - Карлово от 30 април 2026 г. за провеждане на местен референдум, с което жителите на общината да кажат мнението си за немския завод за барут в Иганово, предава Plovdiv24.bg.

С Решение № 908 взето с Протокол № 40 от заседанието на ОбС - Карлово, проведено на 30.04.2026 г., е прието решение за провеждане на местен референдум на територията на община Карлово по въпросите:

"Съгласни ли сте община Карлово да НЕ променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут?“;

"Съгласни ли сте на територията на община Карлово да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества /включително заводи за барут и снаряди/, свързана с инвестиционно предложение на предприятията "Rheinmetal AG“ и "ВМЗ“ ЕАД?“;

"Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на Община Карлово?“.

След извършена цялостна преценка на събраните в хода на делото писмени доказателства и обсъждане на всички възражения отправени от страните в процеса, съдът приема, че оспореното решение, взето от Общински съвет-Карлово, е постановено при липса на материалноправни предпоставки, при които законът допуска произвеждане на местен референдум, и при неправомерно упражняване на правомощието по чл. 30, ал. 3 ЗПУГДВМС, вместо дължимия отказ по чл. 31, ал. 1, изречение второ от закона, което обуславя нищожността на акта.

Липсата на материална компетентност е най-тежкият порок на административния акт. В случая тя не се изразява единствено в неправилна преценка на закона, а в отсъствие на самите материалноправни предпоставки, при които законът допуска произвеждане на местен референдум. След като органите на местното самоуправление не притежават правомощие да решават поставените въпроси, същите не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум, отбелязва в мотивите си съдебният състав.

Решението по адм. дело № 1341/2026 г. е окончателно и не подлежи на обжалване, посочват от пресслужбата на Административния съд.