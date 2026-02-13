Желязков за завода на "Райнметал" у нас: Очакваме строителството да започне през пролетта

© С "Райнметал“ потвърдихме партньорството си и изграждането на съвместното предприятие, както и на българския завод. Съвместното предприятие ще изкупува продукцията на българския завод. Паралелно с това се работи по всички административни процедури, които предстоят, както и по изграждането на производствени капацитети съвместно с други водещи български производители във военната индустрия.



Това заяви пред журналисти премиерът в оставка Росен Желязков от Мюнхен. Там той участва в 62-рата Международна конференция по сигурността.



Очакваме строителството да започне през пролетта, съгласно първоначалните планове. От формална гледна точка всичко е осигурено, включително и финансирането. Така че в момента проектът се движи по график. Структурирано е съвместното дружество, както и цялостната проектна готовност, в координация с "Райнметал“, обясни Желязков.



Желязков отбеляза, че конференцията премнава под знаменателя на прекалено силно напрежение в света.



"Едно от основните послания е как в условията на преобладаващо разрушение може да бъде постигнат траен и устойчив мир. Това може да се случи в рамките на европейския контекст чрез изграждането на капацитети за възпиране, които да обезкуражават противниците на международния правов ред, на демокрацията и на света такъв, какъвто го познаваме и към който сме се стремили толкова години", каза той.