ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МС одобри капиталово участие в съвместно дружество за завод за боеприпаси с "Райнметал"
Средствата, които ще бъдат инвестирани в "Иганово“ ЕАД, ще се използват за закупуване на технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения. Това е в рамките на подписано на 3 декември 2025 г. споразумение за технологично сътрудничество между "Иганово“ и германската компания Rheinmetall Waffe Munition GmbH.
Съгласно споразумението, ще се работи по създаването на заводи за производство на муниции и енергийни материали.
За увеличаването на капитала на "Държавна консолидационна компания“ (ДКК) средствата са необходими за финансиране на "Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ). Те ще се използват за осигуряване на участието на ВМЗ в съвместно дружество с Rheinmetall AG, което ще се занимава със строеж на завод за производство на барут и боеприпаси. Това дружество ще носи името "Райнметал-ВМЗ“, като ВМЗ ще притежава 49% от акциите, а Rheinmetall AG – 51%.
Тези действия имат за цел да осигурят финансовото обезпечаване на важни инвестиционни проекти в сферата на отбраната и сигурността в България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържо...
12:41 / 23.12.2025
Голяма наша банка обяви проблем с онлайн банкирането си
12:51 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни ...
12:18 / 23.12.2025
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд" за над 67 хил. бъл...
12:14 / 23.12.2025
Шефовете в България раздават коледни бонуси между 200 и 500 лева
12:14 / 23.12.2025
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари...
11:53 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS