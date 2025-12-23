МС одобри капиталово участие в съвместно дружество за завод за боеприпаси с "Райнметал"

© Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 година. Решението е свързано с увеличаване на капитала на няколко търговски дружества и предвижда участие на държавата в капитала на "Иганово“ ЕАД и "Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Това включва и увеличаване на капитала на "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.



Средствата, които ще бъдат инвестирани в "Иганово“ ЕАД, ще се използват за закупуване на технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения. Това е в рамките на подписано на 3 декември 2025 г. споразумение за технологично сътрудничество между "Иганово“ и германската компания Rheinmetall Waffe Munition GmbH.



Съгласно споразумението, ще се работи по създаването на заводи за производство на муниции и енергийни материали.



За увеличаването на капитала на "Държавна консолидационна компания“ (ДКК) средствата са необходими за финансиране на "Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ). Те ще се използват за осигуряване на участието на ВМЗ в съвместно дружество с Rheinmetall AG, което ще се занимава със строеж на завод за производство на барут и боеприпаси. Това дружество ще носи името "Райнметал-ВМЗ“, като ВМЗ ще притежава 49% от акциите, а Rheinmetall AG – 51%.



Тези действия имат за цел да осигурят финансовото обезпечаване на важни инвестиционни проекти в сферата на отбраната и сигурността в България.