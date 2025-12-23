ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МС одобри капиталово участие в съвместно дружество за завод за боеприпаси с "Райнметал"
Автор: Марияна Стойчева 14:41Коментари (0)125
©
Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 година. Решението е свързано с увеличаване на капитала на няколко търговски дружества и предвижда участие на държавата в капитала на "Иганово“ ЕАД и "Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Това включва и увеличаване на капитала на "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

Средствата, които ще бъдат инвестирани в "Иганово“ ЕАД, ще се използват за закупуване на технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения. Това е в рамките на подписано на 3 декември 2025 г. споразумение за технологично сътрудничество между "Иганово“ и германската компания Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Съгласно споразумението, ще се работи по създаването на заводи за производство на муниции и енергийни материали.

За увеличаването на капитала на "Държавна консолидационна компания“ (ДКК) средствата са необходими за финансиране на "Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ). Те ще се използват за осигуряване на участието на ВМЗ в съвместно дружество с Rheinmetall AG, което ще се занимава със строеж на завод за производство на барут и боеприпаси. Това дружество ще носи името "Райнметал-ВМЗ“, като ВМЗ ще притежава 49% от акциите, а Rheinmetall AG – 51%.

Тези действия имат за цел да осигурят финансовото обезпечаване на важни инвестиционни проекти в сферата на отбраната и сигурността в България.


Още по темата: общо новини по темата: 12
10.12.2025 »
28.11.2025 »
11.11.2025 »
03.11.2025 »
31.10.2025 »
30.10.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържо...
12:41 / 23.12.2025
Голяма наша банка обяви проблем с онлайн банкирането си
12:51 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни ...
12:18 / 23.12.2025
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд" за над 67 хил. бъл...
12:14 / 23.12.2025
Шефовете в България раздават коледни бонуси между 200 и 500 лева
12:14 / 23.12.2025
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари...
11:53 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Аматьорски футбол
ВК Марица, сезон 2025/2026
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: