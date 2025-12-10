ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов иска референдум срещу изграждането на завода за барут
"Ако и вие като нас смятате, че не ни трябва такова мръсно производство, което на всичкото отгоре няма да е българско, защото то е собственост на една чужда немска фирма, подпишете се в нашата подписка“, призова Костадинов.
"Свържете се с координаторите на "Възраждане“ в Карлово и в Карловска община, потърсете нашия народен представител Кръстьо Врачев. Отидете в нашия клуб в Карлово, потърсете подписките, които се разпространят, бланките ги има в повечето магазини на територията на общината. Вземете и вие съответно бланки, за да събирате подписи, защото не са нужни кой знае колко много подписа – 4600", уточни Костадинов.
Той посочи, че фирмата е частна немска компания, а България ще притежава едва 49% от завода, без възможност за управление и при условие, че ще трябва да инвестира в изграждането: "За нас ще остане мръсното производство тук в България, за немците ще остане печалбата“, каза той.
Председателят на "Възраждане“ подчерта, че подобно производство не носи реална икономическа полза за страната. "Ще ни трябват селитра и памук, които почти не произвеждаме. Вносът ще е за наша сметка, печалбата остава за германците“, обясни Костадинов. Той отбеляза, че заводът ще осигури работа на няколко стотин души, но заплатите няма да бъдат значителни: "Не искаме повече хората ни, нашите сънародници, нашия народ да бъдат унижавани като роби“, каза Костадинов.
"Ние нямаме против да се изграждат нови производства в нашата страна, даже ги приветстваме, настояваме за тях. Но такива, каквито изграждат в напредналите държави. България вече е в клуба на богатите, нали сме там, къде са само милионерите? Нали сме при най-силните, най- красивите, най-умните - защо не правим, примерно, дронове или самолети?“, попита Костадинов.
"Аз вярвам, че с ваша помощ, с помощта на всички будни жители, будни българи, свободни българи, на територията на Карлово и на общината, ще успеем да съберем тези подписи, защото това ще бъде една малка победа", каза Костадинов.
Той призова гражданите да участват в подписката, като подчерта значението на гражданския вот за собственото достойнство на карловци: "Подпишете се в нашата подписка, дайте своя глас за свободата, дайте своя глас за своето собствено достойнство. Завод за барут на територията на община Карлово не трябва да има!“, обобщи Костадин Костадинов.
