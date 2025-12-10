ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадинов иска референдум срещу изграждането на завода за барут
Автор: Илиана Пенова 09:39Коментари (1)304
©
Преди две седмици "Възраждане“ започна подписка за референдум срещу изграждането на завод за барут на територията на Община Карлово. Председателят наполитическата организация Костадин Костадинов призова жителите на общината да се включат активно в инициирането на местното допитване:

"Ако и вие като нас смятате, че не ни трябва такова мръсно производство, което на всичкото отгоре няма да е българско, защото то е собственост на една чужда немска фирма, подпишете се в нашата подписка“, призова Костадинов. 

"Свържете се с координаторите на "Възраждане“ в Карлово и в Карловска община, потърсете нашия народен представител Кръстьо Врачев. Отидете в нашия клуб в Карлово, потърсете подписките, които се разпространят, бланките ги има в повечето магазини на територията на общината. Вземете и вие съответно бланки, за да събирате подписи, защото не са нужни кой знае колко много подписа – 4600", уточни Костадинов.

Той посочи, че фирмата е частна немска компания, а България ще притежава едва 49% от завода, без възможност за управление и при условие, че ще трябва да инвестира в изграждането: "За нас ще остане мръсното производство тук в България, за немците ще остане печалбата“, каза той.

Председателят на "Възраждане“ подчерта, че подобно производство не носи реална икономическа полза за страната. "Ще ни трябват селитра и памук, които почти не произвеждаме. Вносът ще е за наша сметка, печалбата остава за германците“, обясни Костадинов. Той отбеляза, че заводът ще осигури работа на няколко стотин души, но заплатите няма да бъдат значителни: "Не искаме повече хората ни, нашите сънародници, нашия народ да бъдат унижавани като роби“, каза Костадинов.

"Ние нямаме против да се изграждат нови производства в нашата страна, даже ги приветстваме, настояваме за тях. Но такива, каквито изграждат в напредналите държави. България вече е в клуба на богатите, нали сме там, къде са само милионерите? Нали сме при най-силните, най- красивите, най-умните - защо не правим, примерно, дронове или самолети?“, попита Костадинов.

"Аз вярвам, че с ваша помощ, с помощта на всички будни жители, будни българи, свободни българи, на територията на Карлово и на общината, ще успеем да съберем тези подписи, защото това ще бъде една малка победа", каза Костадинов.

Той призова гражданите да участват в подписката, като подчерта значението на гражданския вот за собственото достойнство на карловци: "Подпишете се в нашата подписка, дайте своя глас за свободата, дайте своя глас за своето собствено достойнство. Завод за барут на територията на община Карлово не трябва да има!“, обобщи Костадин Костадинов.


Тоя кретеноид толкова ли не може да измисли някоя нова дума :Д
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

