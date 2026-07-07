Представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) представиха пред кмета на Пловдив Костадин Димитров, главния архитект Яна Желязкова и заместник-кмета на район "Централен“ инж. Тошо Пашов идейната разработка за железопътната естакада на бул. "Копривщица“, по която ще се движи бъдещата градска железница (S-Bahn). Мащабният проект предвижда повдигане на линиите и пълно премахване на жп прелезите, за да се реши проблемът с тежките задръствания в района.

Бъдещата градска железница ще промени изцяло организацията на движението в Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Планът обхваща изграждането на нова двойна железопътна връзка между Централна гара и гара Филипово, като релсите от Коматевския възел до гара Филипово ще бъдат повдигнати с между 5 и 7 метра. Влаковете по трасето ще развиват скорост до 85 км/ч, а в участъка на бул. "Копривщица“ железният път ще бъде разположен върху естакада с дължина 1370 метра.

Нови спирки и безконфликтни кръстовища

Новото трасе предвижда изграждането на три изцяло нови спирки за градската железница, разположени при кръстовищата на бул. "Копривщица“ с булевардите "Пещерско шосе“, "Шести септември“ и "България“. Проектът предлага и съвременни инженерни решения за безконфликтно преминаване на автомобили и пешеходци при ключовите пресичания с бул. "Пещерско шосе“, бул. "Свобода“ и бул. "Шести септември“. В рамките на модернизацията съществуващият Железен мост ще бъде изцяло демонтиран, а на негово място ще се издигне ново съоръжение с по-големи габарити, което ще осигури двупосочно движение.

Връзка между четири района

Успоредно с железопътния мост, Община Пловдив планира да построи и нов пътен мост с две платна по три ленти за движение. Новото съоръжение ще обслужва четири пловдивски района – "Северен“, "Южен“, "Централен“ и "Западен“, като целта е трафикът в посока север-юг да бъде изнесен в периферията на градския център.

Предстои идейният проект да премине през процедура по обществено обсъждане и да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет. След неговото официално одобрение НКЖИ ще започне изготвянето на техническия проект за железопътната естакада и новия мост, а Община Пловдив ще стартира обществена поръчка за проектирането на пътния мост. Двете инициативи са сред най-мащабните инфраструктурни проекти в града и са определящи за развитието на градската железница и модернизацията на железопътен възел Пловдив.